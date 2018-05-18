Біля посольства Росії в Києві активісти читали п’єсу на підтримку Сенцова

Біля будівлі посольства Росії в Києві 18 травня активісти читали п’єсу російської сценаристки Олени Грьоміної про судовий процес над засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

«П’ятий день голодує, чотири роки і восьмий день незаконно утримується в російській в’язниці Олег Сенцов. 18 травня ми підтримуємо Олега Сенцова в його відчайдушній боротьбі за справедливість і закликаємо всіх небайдужих приєднатися до цієї акції», – заявили організатори напередодні заходу.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.