У МЗС вимагають звільнити понад 60 політв’язнів-українців

В українському МЗС звернулися з черговою вимогою до Росії – звільнити незаконно утримуваних з політичних мотивів громадян України.

«Щонайменше 24 українці є політичними в’язнями в Росії, понад 40 – в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців», – написала у Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Відповідну заяву вона зробила у день, коли в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

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За даними СБУ, десятки українців утримуються нині в Росії і окупованому нею Криму. Серед тих, хто, за даними правозахисників, потрапив за ґрати з політичних мотивів, є Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Євген Панов та інші. У числі арештантів – митці, журналісти, громадські діячі, кримськотатарські активісти.