В Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій

В Україні 20 травня вшановують пам’ять жертв політичних репресій. У Биківні під Києвом з цієї нагоди відбудуться загальнодержавні жалобні заходи.

Биківнянський ліс на Київщині – найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Там загинули письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших жертв сталінського «Великого терору» 1937-1938 років.

Великий терор – масштабна кампанія масових репресій в СРСР у 1937-1938 роках, розгорнута з ініціативи тодішнього керівництва і особисто Йосипа Сталіна. ЇЇ метою була ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміна національної та соціальної структури суспільства.

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За даними Українського інституту національної пам’яті, в період Великого терору на території УРСР були засуджені майже 200 тисяч людей, значна частина з яких – до розстрілів.

День пам’яті жертв політичних репресій встановлений в Україні у третю неділю травня.