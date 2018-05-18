Виставку, присвячену «великому терору» в Білорусі, відкрили у Києві

У Києві, в Українському національному інституті національної пам’яті 18 травня відкрили документально-мистецьку виставку «Великий терор» у Білорусі: правда про Куропати». Куропати – лісове урочище на околиці Мінська, де у 1930-ті роки радянські органи безпеки знищили до трьохсот тисяч людей.

Як повідомив на відкритті виставки директор Інституту національної пам’яті, співорганізатор виставки Володимир В’ятрович, правда про розстріли у Куропатах відкрилась у 1988 році, це місце для білорусів є тим, чим для українців є Биківня.

«Місця пам’яті, такі як Биківня, цілий архіпелаг тих Биківень, на жаль, не обмежувався українською територією. Він був і за межами нашої країни, він був в інших, радянських на той момент республіках. Одним з таких місць і є Куропати, воно стало символом комуністичного тоталітарного режиму у Білорусі. Нам важливо розповідати про глобальний вимір злочинів цього режиму, адже світ потребує засудження злочинів комунізму», – наголосив В’ятрович.

Відкриття виставки саме 18 травня не є випадковим, зазначив В’ятрович.

«Цього дня світ вшановує жертв ще одного злочину радянського режиму – депортації кримськотатарського народу», – сказав він. Виставка, присвячена «великому терору» в Білорусі, триватиме у приміщенні Українського інституту національної пам’яті до кінця травня.

Співорганізатор виставки, білоруський журналіст і громадський діяч Марат Горевой зазначив: «Сталінський режим знищив у Куропатах найкращих дочок і синів білоруського народу, знищивши таким чином інтелект, патріотизм, рух нації і країни».

Урочище Куропати почали досліджувати білоруські науковці і громадські активісти у 1988 році; через п’ять років влада надала цій території статус історико-культурної пам’ятки міжнародного значення. У 1989 році білоруський уряд ухвалив рішення звести у Куропатах пам’ятник, але це рішення досі не виконане.