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18 Травень 2018, Київ 17:15
Новини | Події

У Києві вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу (трансляція)

Вшанування жертв депортації кримськотатарського народу також відбулося в анексованому Криму

У Києві вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу.

Раніше в Україні провели хвилину мовчання.

Президент Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна «ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти всього людства».

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

В Україні депортацію кримськотатарського народу Верховна Рада визнала геноцидом.

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