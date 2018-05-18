У Києві вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу (трансляція)

У Києві вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу.

Раніше в Україні провели хвилину мовчання.

Президент Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна «ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти всього людства».

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

В Україні депортацію кримськотатарського народу Верховна Рада визнала геноцидом.