Голова Меджлісу закликав кримських татар відзначити день депортації з Україною

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримських татар в окупованому Росією Криму приєднатися до вшанувань дня депортації 18 травня, що відбуваються на материковій частині України, й ігнорувати заходи встановленої Росією на півострові влади.

«18 травня російські окупанти, які кожен день здійснюють злочини проти кримськотатарського народу, … намагатимуться показати, нібито вони теж сумують через цю страшну трагедію. Це будуть крокодилячі сльози, вони це будуть робити, щоб приспати нашу пильність. З ними будуть деякі зрадники з числа нашої громади. Я закликаю: залиште цих негідників одних», ‒ сказав Чубаров у своєму відеоблозі на фейсбуці.

«Цього дня, 18 травня, ми повинні разом організовано вийти до пам’ятників, які наш народ спорудив до окупації, ми повинні там прочитати молитви, щоб біля нас не було жодних російських окупантів і їхніх прислужників, і жодного російського прапора, які забруднили Крим», ‒ додав голова Меджлісу.

«О 12-й годині (18 травня ‒ ред.) на всій материковій Україні пройде хвилина мовчання. Спробуйте продумати форми, щоб це було дуже помітно, щоб кожен російський окупант і ті, хто до них приєдналися, побачили, що абсолютна більшість кримських татар не скорилася російській окупації», ‒ сказав Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що в різних містах України пройде низка заходів, присвячених Дню пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

«18 травня, разом з президентом, парламентом, Кабміном, плануємо провести низку заходів. Цього року ми змінимо форми проведення цих заходів, це дозволить усім, хто хоче в цей день бути з кримськотатарським народом, приєднатися», ‒ сказав він.

Зокрема, за словами Чубарова, жалобні заходи пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу відбудуться в Херсонській області, Генічеському районі, Новоолексіївці, Одесі, Львові, а також у Дніпрі, де жалобні заходи пройдуть із участю української та єврейської громад у музеї Голокосту.

18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Встановлена Росією в окупованому Криму влада, зі свого боку, намагається проводити власні заходи до роковин депортації, щоб створити вигляд «турботи» про кримських татар.