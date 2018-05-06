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06 Травень 2018, Київ 17:43
Фотогалереї

Фоторепортаж: На місці викрадення Ервіна Ібрагімова відзначили Хидирлез

На місці викрадення Ервіна Ібрагімова відзначили Хидирлез. Цього року свято припало на 5 травня. Російська влада Криму організувала святкування в Бахчисараї, на місці викрадення кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, якого затримали і відвезли невідомі в формі російської поліції у травні 2016 року. Після анексії Криму представники Меджлісу кримськотатарського народу відмовилися брати участь у святкуваннях Хидирлезу на території півострова. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників в анексованому Росією Криму.
Хидирлез &ndash; свято щедрого врожаю, яке століттями відзначали після закінчення польових робіт і вигону худоби на літні пасовища
1 Хидирлез – свято щедрого врожаю, яке століттями відзначали після закінчення польових робіт і вигону худоби на літні пасовища
Назва свята пов&#39;язана з його походженням і складається з двох імен ісламських пророків: Хідіра та Ільяса
2 Назва свята пов'язана з його походженням і складається з двох імен ісламських пророків: Хідіра та Ільяса
За переказами, саме в Хидирлез вони зустрічаються, а весь інший рік допомагають людям по всьому світу
3 За переказами, саме в Хидирлез вони зустрічаються, а весь інший рік допомагають людям по всьому світу
Символічним сигналом до початку народних гулянь і веселощів ставала поява на полі першого колоска
4 Символічним сигналом до початку народних гулянь і веселощів ставала поява на полі першого колоска
Поле, де проводилося святкування, огородили, по периметру стояли співробітники поліції і бійці Росгвардії
5 Поле, де проводилося святкування, огородили, по периметру стояли співробітники поліції і бійці Росгвардії
Для проходу були організовані два входи з рамками металодетектора
6 Для проходу були організовані два входи з рамками металодетектора
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Делікатна спроба відродження свята предків тривала всього двадцять три роки і закінчилася після анексії Криму Росією.
10 Делікатна спроба відродження свята предків тривала всього двадцять три роки і закінчилася після анексії Криму Росією.
Підконтрольний Росії муфтій Еміралі Аблаєв подякував Сергію Аксенову за &laquo;все, що він зробив для Криму і кримських татар&raquo; за чотири роки
11 Підконтрольний Росії муфтій Еміралі Аблаєв подякував Сергію Аксенову за «все, що він зробив для Криму і кримських татар» за чотири роки
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Традиційно для офіційних свят в Криму, для дітей були організовані &laquo;курси навчання&raquo; у стрільбі
13 Традиційно для офіційних свят в Криму, для дітей були організовані «курси навчання» у стрільбі
Святкування Хидирлезу складається з цілого ряду обов&#39;язкових обрядів
14 Святкування Хидирлезу складається з цілого ряду обов'язкових обрядів
Під час святкування пройшов ярмарок національних ремесел і кухні, а також змагання в національній боротьбі куреш
15 Під час святкування пройшов ярмарок національних ремесел і кухні, а також змагання в національній боротьбі куреш
Глава російського уряду Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) оголосив зі сцени, що символом свята в цьому році стане гігантська жіноча феска
16 Глава російського уряду Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) оголосив зі сцени, що символом свята в цьому році стане гігантська жіноча феска
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Під час депортації ніякі кримськотатарські свята не відзначались &ndash; будь-яка загальна зустріч перетворювалася на траур по невинно убитим
19 Під час депортації ніякі кримськотатарські свята не відзначались – будь-яка загальна зустріч перетворювалася на траур по невинно убитим
Тільки з поверненням до Криму на початку дев&#39;яностих народ отримав можливість відновити свою споконвічну традицію
20 Тільки з поверненням до Криму на початку дев'яностих народ отримав можливість відновити свою споконвічну традицію
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