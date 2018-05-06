На місці викрадення Ервіна Ібрагімова відзначили Хидирлез. Цього року свято припало на 5 травня. Російська влада Криму організувала святкування в Бахчисараї, на місці викрадення кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, якого затримали і відвезли невідомі в формі російської поліції у травні 2016 року. Після анексії Криму представники Меджлісу кримськотатарського народу відмовилися брати участь у святкуваннях Хидирлезу на території півострова. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників в анексованому Росією Криму.