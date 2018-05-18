Пам’ять жертв депортації кримських татар опівдні вшанують хвилиною мовчання

На материковій частині України і в анексованому Росією Криму 18 травня вшанують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу хвилиною мовчання. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, хвилина мовчання запланована на 12:00.

Раніше Чубаров закликав кримських татар у Криму приєднатися до всеукраїнської хвилини мовчання 18 травня.

За інформацією голови Меджлісу, жалобні заходи пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу відбудуться в Херсонській області, Генічеському районі, Новоолексіївці, Одесі, Львові, а також Дніпрі, де жалобні заходи пройдуть за участю української та єврейської громад в музеї Голокосту.

Президент Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна «ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти всього людства».

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

В Україні депортацію кримськотатарського народу Верховна Рада визнала геноцидом.