Росія, Узбекистан і Казахстан ігнорують розслідування депортації 1944 року – прокуратура АРК

Росія, Узбекистан і Казахстан ігнорують українське розслідування депортації кримських татар й інших народів в 1944 році з Криму до Центральної Азії, повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заступник прокурора АР Крим Микола Іванець.

«Ми у 2017 році завершили проведення демографічної експертизи і призначили історико-правову. Направили в три держави – Росію, Узбекистан і Казахстан – міжнародні доручення. Слідство встановило, що приблизно 65% кримських татар тоді депортували в шість областей Узбекистану. Досі ми не отримали відповідей, міжнародні доручення залишилися невиконаними», – зазначив заступник прокурора.

У 2015 році прокуратура АРК почала розслідування кримінального провадження за фактом насильного виселення радянською владою кримськотатарського й інших корінних народів з півострова. Слідчі досліджують сотні публікацій, наукових статей і радянських документів, співпрацюючи з 300 науковими бібліотеками України.

​18 травня в Україні і світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. Цього дня в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього депортували близько 200 тисяч людей.

У різних містах анексованого Росією Криму проходять жалобні заходи пам'яті жертв депортації.

Згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошене Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.