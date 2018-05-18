Сімферополь: кримськотатарські активісти моляться за жертв депортації під наглядом ОМОНу

У Сімферополі в анексованому Росією Криму проходить молебень (дуа) в пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, акція відбувається під наглядом російської поліції й ОМОНу.

На акції зібралися близько ста людей із національними прапорами, стрічками, жалобними пам’ятними нагрудними значками.

Люди тримають у руках національні прапори, а в активіста Сервера Караметова – великий національний прапор з написом «Свободу кримськотатарському народу».

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

В Україні депортацію кримськотатарського народу Верховна Рада визнала геноцидом.