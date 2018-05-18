Підконтрольна Кремлю влада Криму не дає дозволу на проведення пам'ятних мітингів 18 травня, у той час як до анексії півострова Росією щороку згадати про жертв депортації кримських татар приходили тисячі людей.



На щорічних мітингах у Сімферополі люди покладали квіти до монументів, брали участь у колективних молитвах і проводили ходу.



Крим.Реалії вирішили згадати, як до анексії в Криму відзначали цей день.



Щорічно 18 травня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали за межі півострова до Середньої Азії. Всього було депортовано понад 180 тисяч осіб. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.​