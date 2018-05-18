Клімкін: заява журналіста, який писав про удар по Керченському мосту, схожа на провокацію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заперечує, що зустрічався з журналістом Томом Роганом, який напередодні опублікував матеріал, в якому йдеться про необхідність Україні нанести удар по Керченському мосту.

Клімкін припускає, що це може бути «російською провокацією».

«Смішно. Я ніколи не говорив з чоловіком і статтю не варто коментувати. Не впевнений, чи він хоче представити мене як героя чи злочинця :) насправді це не має значення. Схоже на російську провокацію», – написав він у twitter.

18 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти редактора американського видання Washington Examiner Хьюго Гурдона. Як йдеться на сайті відомства, саме цей редактор «погодив і опублікував» на сайті видання статтю журналіста Тома Рогана, в якій є заклик до України авдати удару по Керченському мосту, що з’єднує анексований Крим з російським Краснодарським краєм.

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Російські слідчі вбачають у діях редактора «пропаганду тероризму».

17 травня кримінальну справу за тією ж статтею відкрили і проти самого Рогана.

У матеріалі Рогана, який опублікований в рубриці «Думки» 15 травня, йдеться про те, що Україні слід було б нанести удар по мосту, оскільки він був побудований без її згоди для того, щоб зміцнити позиції Росії на анексованому півострові.

18 травня Роган опублікував в Washington Examiner ще одну статтю, в якій пише, що не відмовляється від своїх слів, проте підкреслює, що Господь покликав підірвати міст «без єдиної жертви». Він також назвав «справжнім тероризмом» дії Росії на Україну і нагадав про переслідування і вбивства журналістів в Росії.