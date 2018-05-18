У Криму відбувається гібридна депортація – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вважають подібними події, що відбуваються в окупованому Росією Криму зараз із тими, що були на півострові в 1944 році.

«Ми вшановуємо жертв депортації кримських татар у 1944 році. Сьогодні гібридна депортація є реальністю в окупованому Криму», – написала в мережі Twitter речниця українського зовнішньополітичного відомства Мар’яна Беца.

18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Встановлена Росією в окупованому Криму влада, зі свого боку, намагається проводити власні заходи до роковин депортації, щоб створити вигляд «турботи» про кримських татар.