Смерть Сенцова стане ганьбою для Росії – заява російських митців і науковців

У Росії понад 130 діячів науки і культури виступили із заявою з вимогою звільнити ув’язненого в російській колонії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування.

Заяву 21 травня опубліковав сайт науково-популярної газети «Троїцький варіант».

«Засуджений на 20 років український режисер Олег Сенцов, визнаний правозахисним рухом «Меморіал» політичним в’язнем, просто зараз веде безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Люди, які знають Сенцова, впевнені, що він піде до кінця. Ми вимагаємо відправити Сенцова на його батьківщину – в Україну. Смерть Олега Сенцова стане ганьбою для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг би його врятувати, але не врятував», – ідеться в тексті заяви, яку підписали члени асоціації «Вільне слово », Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу, «Вільного історичного товариства» та інші.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.

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Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.