Адвокат: Сенцов голодує на тлі проблем із серцем

Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що адміністрація колонії взяла у кримського політв'язня, режисера Олега Сенцова необхідні аналізи. Під час прес-конференції в Києві адвокат додав, що в Сенцова є проблеми зі здоров'ям.

«Адміністрація колонії в курсі, що голодування здійснюватиметься на тлі його захворювання серця, яке в нього є з дитячого віку. Ще в нього ревматизм нижніх кінцівок», – зазначив Дінзе.

За словами адвоката, Сенцов готувався до голодування протягом місяця, поступово відмовляючись від продуктових передач і переходячи повністю на тюремну їжу. Зараз він утримується в окремій камері під постійним наглядом.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.

Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.