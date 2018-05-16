«Голодування як вияв презирства до окупаційного режиму» – Володимир Балух

Володимир Балух

(Рубрика «Точка зору»)

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав листа до українців, у якому розповів про своє голодування, що триває понад 55 днів. Копію його звернення опублікувала Кримська правозахисна група 15 травня. Радіо Свобода розміщує текст звернення без правок.

Вітаю, шановні українці!

Користуючись нечастою нагодою звернутись до Вас, дозвольте мені окреслити цілі і перебіг протестного голодування, в стані якого я перебуваю.

Жодного разу за весь час перебування в полоні я не вживав тюремної «баланди» і добровільно не зроблю цього за жодних обставин. 14 березня цього року, коли черговий наскрізь брехливий вирок у сфабрикованій проти мене справі набув «чинності», я прийняв рішення оголосити протестне голодування як вияв свого особистого презирства до окупаційного режиму і їхніх жалюгідних потуг будь що позбавити свободи всіх незгодних з їх ординсько-феесбешною «ідеологією» людиноненависті.

15 березня мною було подано заяву на ім’я начальника СІЗО №1 міста Сімферополя з вимогою забезпечити належні умови для можливості здійснення свого права. З 19 березня, пройшовши моральні знущання, крадіжку особистих речей і побої з боку деяких працівників СІЗО, мені нарешті вдалося домогтись офіційного визнання мого протесту із переведенням в окрему камеру. Та провокації і моральний тиск з метою дискредитувати мене і мій протест з того часу тільки посилилися.

На 25-й день голодування після консультації з Архієпископом Кримським Климентом, аби максимально унеможливити імовірність насильницького годування та не санкціонованого мною застосування медичних засобів життєзбереження організму, а також, аби не завдавати невиправного горя своїм рідним, мною було прийнято рішення перейти на інший режим протесту: з того дня я щоденно вживаю дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і п’ю чай з медом.

Тільки Богові відомо, скільки ще триватиме це балансування на нульовий позначці, але на цей час інші методи викриття сутності процесів, які відбуваються в окупованому Московією Українському Криму, мені недоступні.

Сподіваюсь на Ваше розуміння.

Слава Україні!

Довідка: Балух продовжує безстрокове голодування, що він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 4600 гривень).

Захист Балуха та правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, що був розміщений на подвір'ї його будинку.

МЗС України та США наполягають на звільненні російською владою українського активіста Володимира Балуха.

Володимир Балух – український активіст у Криму

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