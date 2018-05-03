Науерт: російська окупаційна влада в Криму має звільнити Балуха

США наполягають на звільненні російською владою окупованого Криму українського активіста Володимира Балуха. Про це 3 травня в мережі Twitter написала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт.

«Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політичного в’язня Володимира Балуха, який голодує уже протягом 43 днів (станом на ранок 3 травня голодування триває 46-й день – ред.). Неприйнятно, що Росія ув’язнює громадянина України за вивішування українського прапора в Криму і відмовляє йому в медичному обслуговуванні», – наголосила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

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Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років та 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха і допустити до нього українських лікарів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.