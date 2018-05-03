США занепокоєні ситуацією з Балухом, який продовжує голодування – Каміан

Тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан заявляє, що США занепокоєні ситуацією з утримуваним у Криму українським активістом Володимиром Балухом, який продовжує голодування.

За його словами, США також занепокоєні повідомленнями про смерть за сумнівних обставин чотирьох людей в СІЗО в Сімферополі і закликають російські окупаційні органи Криму провести ретельне та незалежне розслідування цих смертей.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

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Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років та 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха і допустити до нього українських лікарів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.