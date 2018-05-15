У Криму розпочався суд у справі Балуха, який голодує понад 55 днів

У підконтрольному Росії Роздольненському райсуді Криму 15 травня почалося судове засідання у справі українського активіста Володимира Балуха, який на знак протесту голодує понад 55 днів.

Як повідомляє Кримська правозахисна група, Володимир Балух присутній на засіданні.

«Він сильно схуд, але тримається бадьоро. Підтримати українського активіста прийшли кримчани, в тому числі глава Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Климент», – повідомляють правозахисники.

Нову справу проти засудженого Володимира Балуха порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста Володимира Балуха.