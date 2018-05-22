Обмін Сенцова на Вишинського можливий – речниця МЗС

Міністерство закордонних справ України розглядає обмін політв’язня Олега Сенцова на заарештованого за підозрою в державній зраді керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. Про це, як повідомляє «Громадське радіо», заявила речниця МЗС Маряна Беца, але відмовилася розголошувати деталі.

За її словами, перемовини з Кремлем відбуваються через третіх осіб.

«Переговорний процес щодо звільнення і Олега Сенцова, зокрема, триває. Триває на різних іних майданчиках. В тому числі шляхом переговорів нашого керівництва держави із керівництвом інших держав. Тому що нам потрібен міжнародний тиск. Тільки таким шляхом», — зазначила Мар’яна Беца.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.

Також читайте: 9 фактів про голодування Олега Сенцова

Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

Херсонський міський суд 17 травня заарештував на два місяці, до 13 липня, без права застави Кирила Вишинського. Йому інкримінують державну зраду й проведення підривної інформаційної діяльності проти України.

15 травня Служба безпеки України проводила обшуки в офісі «РИА Новости-Украина», силовики затримали керівника інформаційного агентства Кирила Вишинського. За даними СБУ, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро.