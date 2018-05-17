Керівник «РИА Новости Украина» у суді визнав наявність російського паспорта

Підозрюваний у державній зраді керівник інформагентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський визнав наявність паспорта громадянина Росії.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, про це Вишинський заявив на суді в Херсоні, де йому мають обрати запобіжний захід.

Під час засідання Вишинський заявив, що ті статті, через які йому оголосили підозру, не були редакційними, мали авторство і розміщувалися в рубриці з маркуванням «Точка зору».

Захист підсудного просить обрати йому запобіжний захід, не пов’язаний з арештом, наприклад, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

У той же час українська прокуратура просить заарештувати Вишинського на 60 діб без визначення розміру застави.

У будівлю Херсонського міського суду, де відбувається засідання, прийшли представники націоналістичних організацій. Представники партії «Національний корпус» і херсонської «Самооборони» таким чином мають намір підкреслити «відкритість процесу» над представником інформагентства.

«Такі люди повинні сидіти. Це принципово. Ми також виступаємо за відкритість і доступність судового процесу», – заявила координатор «Самооборони» Інна Усачова.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

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Раніше через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій в Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки і затримання, зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Обшуки і затримання засудила російська влада.