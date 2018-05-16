У Росії відкрили справу через затримання керівника «РИА Новости Украина»

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через затримання в Україні керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Як повідомляє прес-служба комітету, справу відкрили за фактом «перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності».

У комітеті додають, що громадянин України Кирило Вишинський отримав у вересні 2015 року громадянство Росії.

«Незаконне притягнення Вишинського до відповідальності обумовлено перешкоджання його професійній діяльності шляхом примусу до відмови від поширення об'єктивної інформації про події на території Росії і України, пов’язаних з легітимністю входження до складу Росії Криму, його подальшого соціально-економічного розвитку, а також негативними наслідками збройного конфлікту на південному сході України», – стверджують російські слідчі.

Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. 17 травня Вишинському мають обрати запобіжний захід.

Читайте також: «Російська пропаганда ховається за свободу слова» – Єрмохін

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Раніше за висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об’єктивне висвітлення подій у Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Засудили обшуки і затримання також і представники влади Росії.