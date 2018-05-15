В ОБСЄ занепокоєні обшуками в «РИА Новости-Украина»

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости-Украина».

«Я висловлю серйозну стурбованість щодо ранкового рейду на російські ЗМІ в Києві, арешту журналістів та обшуку у будинках журналістів. Я знову закликаю владу утримуватися від необґрунтованих обмежень роботи іноземних журналістів», – йдеться в заяві Дезіра.

Він зауважив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна представляти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації».

Сьогодні Служба безпеки України проводила обшуки в офісі «РИА Новости-Украина». Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила про затримання керівника агенції Кирила Вишинського.

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Раніше в СБУ повідомили, що разом із прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

«РИА Новости Украина», яке є відділенням російської державної новинної агенції «РИА Новости», працює в Україні щонайменше шість років.

9 травня з України видворили спеціальних кореспондентів російських«Першого каналу» і телеканалу «Росія», повідомив прес-центр Служби безпеки України.