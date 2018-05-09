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09 Травень 2018, Київ 13:14
Новини | Події

СБУ: кореспонденток російських телеканалів видворили з України

Спеціальних кореспондентів російських «Першого каналу» та телеканалу «Росія» видворили з України, повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За версією СБУ, журналістки Валентина Соловйова та Ольга Юр’єва прибули до Києва «для підготовки тенденційних сюжетів» про відзначення в Україні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Оперативники спецслужби задокументували, що за задумом російських пропагандисток відзняті Валентиною Соловйовою та Ольгою Юр’євою відеоматеріали планувалось використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення», – заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що 9 травня Соловйову примусово повернули до Росії, а Юр’єву – до Казахстану. Їм заборонили в’їжджати до України протягом трьох років.

СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.

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