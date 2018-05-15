СБУ обшукує офіс «РИА Новости-Украина», одного журналіста затримали

Служба безпеки України проводить обшуки в офісі «РИА Новости-Украина». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона також повідомила про затримання однієї людини. «Йдеться про їхнього керівника Кирила Вишинського», – сказала речниця СБУ. Вона відмовилася уточнити, за якою статтею його підозрюють, пославшись на те, що в справі тривають слідчі дії, і пообіцяла надати подробиці пізніше.

Раніше в СБУ повідомили, що разом із прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

«РИА Новости Украина» є відділенням російської державної новинної агенції «РИА Новости».

9 травня з України видворили спеціальних кореспондентів російських «Першого каналу» і телеканалу «Росія», повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За версією СБУ, журналістки Валентина Соловйова та Ольга Юр’єва прибули до Києва «для підготовки тенденційних сюжетів» про відзначення в Україні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У відомстві зазначили, що 9 травня Соловйову примусово повернули до Росії, а Юр’єву – до Казахстану. Їм заборонили в’їжджати до України протягом трьох років.

СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.