СБУ розгляне звернення Турчинова про санкції для ЗМІ, які транслювали «парад» у Донецьку

Служба безпеки України розгляне звернення секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє прес-служба відомства, голова СБУ Василь Грицак наголосив на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій.

«Ми будемо і надалі протидіяти російській інформаційній агресії та нещадно викорінювати усе, що із нею пов’язане», ‒ додав він.

Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов звернувся до Служби безпеки щодо внесення до списку санкцій українських електронних ЗМІ, що забезпечували пряму трансляцію «військового параду» з окупованого Донецька.

У травні минулого року влада України ухвалила рішення про блокування російських веб-ресурсів і соціальних мереж. У списку 468 юридичних осіб – сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції також запроваджуються проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.

Крім того, санкції запроваджувалися проти 1228 фізичних осіб: громадян України, Росії та інших держав. Термін дії обмежень – від одного до трьох років.

Це рішення критикували правозахисники, зокрема, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Водночас у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.