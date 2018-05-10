СБУ розгляне звернення Турчинова про санкції для ЗМІ, які транслювали «парад» у Донецьку

Служба безпеки України розгляне звернення секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з тимчасово окупованого Донецька.
Як повідомляє прес-служба відомства, голова СБУ Василь Грицак наголосив на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій.
«Ми будемо і надалі протидіяти російській інформаційній агресії та нещадно викорінювати усе, що із нею пов’язане», ‒ додав він.
Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов звернувся до Служби безпеки щодо внесення до списку санкцій українських електронних ЗМІ, що забезпечували пряму трансляцію «військового параду» з окупованого Донецька.
У травні минулого року влада України ухвалила рішення про блокування російських веб-ресурсів і соціальних мереж. У списку 468 юридичних осіб – сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники», сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії «Лабораторія Касперського» і DrWeb. Економічні санкції також запроваджуються проти найбільших російських телекомпаній: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.
Крім того, санкції запроваджувалися проти 1228 фізичних осіб: громадян України, Росії та інших держав. Термін дії обмежень – від одного до трьох років.
Це рішення критикували правозахисники, зокрема, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Водночас у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.
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