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15 Травень 2018, Київ 17:12
Новини | Політика

СБУ: у справі «РИА Новости Украина» провели 5 обшуків

Українські журналісти чекають біля зачинених дверей київського офісу «РИА Новости», 15 травня 2018 року

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко уточнив, що слідчі дії щодо українського офісу російського державного агентства новин «РИА Новости» проводилися за п’ятьма адресами, серед яких офіс і помешкання співробітників.

«Підставою була оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність Російської федерації з залучення журналістів, громадян України до проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої держави… Встановлено, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання поїхати в Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти готували там матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.Саме за цю діяльність Вишинський нагороджений державною нагородою Росії закритим указом президента Росії – медаллю «За повернення Криму», – сказав Кононенко.

Він додав, що після повернення до Києва Вишинський з колегами готував матеріали на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР».

За словами Кононенка, щомісяця Вишинський отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, кошти надходили з Росії до Сербії, а звідти в Україну, де розподілялися Вишинським.

У СБУ додали, що стосовно Вишинського тривала розробка спецслужб як щодо українського громадянина, але потім під час проведення обшуків у нього знайшли паспорт громадянина Росії, а також російські державні нагороди.

Кримінальне провадження розслідується за статтею «державна зрада». У справі проходять 20 свідків.

Вранці 15 травня інформацію про слідчі дії СБУ в офісі «РИА Новости-Украина» (українського відділення російської державної новинної агенції «РИА Новости») Радіо Свобода підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона додала, що одна людина затримана – керівник агенції Кирило Вишинський.

Раніше в СБУ повідомили, що разом із прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

У Кремлі засудили дії СБУ.

«РИА Новости Украина», яке є відділенням російської державної новинної агенції «РИА Новости», працює в Україні щонайменше шість років. При цьому, як заявляють в СБУ агенція в Україні не зареєстрована і працює незаконно.

Від 2014 року СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.

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