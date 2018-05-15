СБУ: у справі «РИА Новости Украина» провели 5 обшуків

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко уточнив, що слідчі дії щодо українського офісу російського державного агентства новин «РИА Новости» проводилися за п’ятьма адресами, серед яких офіс і помешкання співробітників.

«Підставою була оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність Російської федерації з залучення журналістів, громадян України до проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої держави… Встановлено, що навесні 2014 року Вишинський отримав завдання поїхати в Крим для проведення підривних інформаційних акцій. Саме він і підконтрольні йому журналісти готували там матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.Саме за цю діяльність Вишинський нагороджений державною нагородою Росії закритим указом президента Росії – медаллю «За повернення Криму», – сказав Кононенко.

Він додав, що після повернення до Києва Вишинський з колегами готував матеріали на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР».

За словами Кононенка, щомісяця Вишинський отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, кошти надходили з Росії до Сербії, а звідти в Україну, де розподілялися Вишинським.

У СБУ додали, що стосовно Вишинського тривала розробка спецслужб як щодо українського громадянина, але потім під час проведення обшуків у нього знайшли паспорт громадянина Росії, а також російські державні нагороди.

Кримінальне провадження розслідується за статтею «державна зрада». У справі проходять 20 свідків.

Вранці 15 травня інформацію про слідчі дії СБУ в офісі «РИА Новости-Украина» (українського відділення російської державної новинної агенції «РИА Новости») Радіо Свобода підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона додала, що одна людина затримана – керівник агенції Кирило Вишинський.

Раніше в СБУ повідомили, що разом із прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

У Кремлі засудили дії СБУ.

«РИА Новости Украина», яке є відділенням російської державної новинної агенції «РИА Новости», працює в Україні щонайменше шість років. При цьому, як заявляють в СБУ агенція в Україні не зареєстрована і працює незаконно.

Від 2014 року СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.