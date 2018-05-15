Кремль закликає міжнародну спільноту відреагувати на обшуки в «РИА Новости» у Києві

Речник президента Росії Дмитро Пєсков засудив слідчі дії Служби безпеки України в офісі українського відділення російської державної новинної агенції «РИА Новости». За його словами, дії СБУ «суперечать всім нормам і правилам» і «заслуговують найрішучішого засудження з боку міжнародних організацій».

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров додав, що Москва очікує «принципової заяви» від представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ. За словами Лаврова, це «далеко не вперше», коли влада України «обмежувала діяльність російських журналістів в Україні».

Вранці 15 травня речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила Радіо Свобода, що Служба безпеки проводить обшуки в офісі «РИА Новости-Украина».

Вона також повідомила про затримання однієї людини. «Йдеться про їхнього керівника Кирила Вишинського», – сказала речниця СБУ. Вона відмовилася уточнити, за якою статтею його підозрюють, пославшись на те, що в справі тривають слідчі дії, і пообіцяла надати подробиці пізніше.

Водночас колеги Вишинського заявляють, що затримання відбулося біля його помешкання в Києві.

Раніше в СБУ повідомили, що разом із прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

9 травня з України видворили спеціальних кореспондентів російських «Першого каналу» і телеканалу «Росія». За версією СБУ, журналістки Валентина Соловйова та Ольга Юр’єва прибули до Києва «для підготовки тенденційних сюжетів» про відзначення в Україні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Їм заборонили в’їжджати до України протягом трьох років.

Від 2014 року СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.