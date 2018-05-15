Луценко: у діях працівників «РИА Новости-Украина» є ознаки держзради

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у діях працівників агенції «РИА Новости-Украина» є ознаки державної зради.

«Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство Росії) в цій дезінформаційній війні. Дії даних осіб підпадають під ознаки статті 111 КК – державна зрада», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні Служба безпеки України проводила обшуки в офісі «РИА Новости-Украина». Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила про затримання однієї людини – керівника агенції Кирила Вишинського.

Раніше в СБУ повідомили, що разом із прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

«РИА Новости Украина», яке є відділенням російської державної новинної агенції «РИА Новости», працює в Україні щонайменше шість років.

9 травня з України видворили спеціальних кореспондентів російських «Першого каналу» і телеканалу «Росія», повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За версією СБУ, журналістки Валентина Соловйова та Ольга Юр’єва прибули до Києва «для підготовки тенденційних сюжетів» про відзначення в Україні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У відомстві зазначили, що 9 травня Соловйову примусово повернули до Росії, а Юр’єву – до Казахстану. Їм заборонили в’їжджати до України протягом трьох років.

СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.