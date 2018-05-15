«П’ята колона» в Україні мобілізує свої сили (огляд преси)

«П’ята колона» в Україні вже не маскується і мобілізує свої сили, стверджує дописувач газети «День». Він вважає, що спекуляція на темі Другої світової та імпортоване з Росії «побєдобєсіє», брехня замість правди та пропаганда путінізму в Україні – нахабні та безкарні. Йдеться, передусім, про канал «Інтер», який, на думку дописувача Сергія Грабовського, пропагує прокремлівську політику. І який чомусь досі влада не приструнила. Можливо існують таємні «договорняки», покликані забезпечити чинній владі підтримку з боку відверто проросійських олігархів? – запитує автор. Але сім мільйонів аудиторії концерту «Інтеру» на 9 травня – це вдвічі більше, ніж число активних виборців Петра Порошенка, і для цієї аудиторії він є і буде «зрадником» і «бандерою»; це – майже консолідована вже армія виборців проросійсько-пропутінських партій і їхнього кандидата в президенти на наступних виборах. І якщо й надалі робити вигляд, наче нічого не відбувається, армія ця зростатиме, попереджає дописувач газети «День». Заголовок статті – «Як не допустити реваншу?».

Після тривалих вихідних Україна поступово повертається до нормального робочого графіка, а депутати – до пленарних засідань. Тритижнева перерва заморозила законотворчий процес. Однак, як зазначає дописувач газети «Голос України», сподіватися на значну кількість ухвалених законів у наступні два тижні навряд чи варто. Оскільки затяжна процедура розгляду тисяч правок до законопроекту про Антикорупційний суд може повністю поглинути весь відведений час. З огляду на майбутні вибори автор сподівається, що, принаймні, новий склад ЦВК парламент зможе затвердити вже цього тижня, бо на виборчий кодекс із новою системою відкритих партійних списків надій дедалі менше. Додадуть пристрастей ще дві події, попереджає автор статті. Це – нові подання про зняття депутатської недоторканності. І старт масової приватизації в Україні.

«Чи зможе Україна колись забути, що таке міграція мізків?» – у матеріалі під такою назвою «Голос України» стверджує, що сьогодні реформа сфери захисту інтелектуальної власності є однією з найактуальніших. У цій сфері в Україні існує ціла низка проблем, серед яких, зокрема, неефективна та непрозора система збору роялті, використання неліцензійного програмного забезпечення, високий рівень інтернет-піратства. Видання наголошує, що зараз саме інтелектуальна власність визначає топ-країни світу. Тому Україна має стати державою, в якій створюється хороший інтелектуальний продукт, і цей продукт почувається абсолютно захищеним.

«Газета по-українськи» коментує оприлюднені записи депутата-втікача Олександра Онищенка, в яких йдеться про голосування у Верховній Раді в обмін на гроші. Експерти видання переконують, що сьогодні країною керують цинічні люди, які не розуміють, в який відповідальний момент прийшли до влади. Адже вирішується доля держави, а вони неспроможні ефективно керувати країною, переконують експерти «Газети по-українськи».