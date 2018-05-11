Якщо «Інтер» не змінить свою редакційну політику, його варто позбавити ліцензії – Кравченко

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення; Андрій Єрмолаєв, політолог, директор Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна»; Назарій Кравченко, перший заступник голови партії «Національний корпус».

Національна рада з питань телерадіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» після моніторингу ефіру за 9 травня. Як повідомляє прес-служба регулятора, надійшли численні листи до Нацради, зокрема звернення департаменту СБУ, скарги громадян, а також заява однієї з партій. Йдеться про те, що зміст передачі каналу «Інтер», а саме концерту під назвою «Перемога. Одна на всіх», «принижує гідність громадян країни, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави». Під час цього концерту ведучий Андрій Доманський заявив зокрема: «…не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно несли під час смолоскипової ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників». 9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» у Києві, звинувачуючи його в антиукраїнській позиції. Потім вони «навідалися в гості» до співвласника телеканалу, депутата «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Зі свого боку, Льовочкін заначив: «...навіть українським радикалам вже варто зрозуміти, що без демократії, свободи, плюралізму ідей і верховенства права не можлива успішна, сучасна і по-справжньому незалежна Україна…» Телеканал «Інтер» наводив статистику «Індустріального телевізійного комітету», що резонансний концерт каналу мав найбільший рейтинг в Україні 9 травня.

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(Повна версія програми)

Олександр Лащенко: Пане Єрмолаєв, яка ваша політична оцінка – дій Нацради з питань телерадіомовлення, реакція не лише на можливі програми телеканалу «Інтер», інших українських телеканалів? Де тут межа, законності її, незаконність?

Андрій Єрмолаєв: Я це розглядаю, як український неомаккартизм. Свого часу США переживали такий історичний період «пошуку відьом», «боротьби з «комуністичною заразою». Внаслідок цієї боротьби репутацією, свободою розплачувалися відомі і державні, і культурні діячі, журналісти, які потрапили під маховик специфічного «американського тоталітаризму». Те ж саме відбувається зараз і у нас. Непомітно, але на наших очах розгортається тоталітаризація відносин в суспільстві.

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Йде відверте посягання без юридичних наслідків на права власності. І маєток Сергія Льовочкіна, і будинки каналу «Інтер»

Вже сприймаємо як саме собою, що громадяни (до речі, далеко не всі з них є юридично членами організацій, які презентують) можуть собі дозволити публічно проводити акції тиску, «устрашіння». Йде відверте посягання без якихось юридичних наслідків на права власності. І маєток Сергія Льовочкіна, і будинки каналу «Інтер», і будівлі інших медіаструктур, які час від часу страждали.

Ми вже живемо приблизно за тими правилами, за якими жив «совок». Я це називаю «український неосовок» – декомунізацію розпіарили, далі нікуди, а «совєтизація» продовжується і в ідеологічній, і в практичній площині. Рушійною силою «неосовєтизації» стають націоналісти.

Всі беремо участь у піарі. Через рік вибори. Думаю, що перевірка підтвердить, що порушень в позиції «Інтера» немає

Питання не в 9 травня і навіть не в каналі «Інтер». На жаль, завдяки цим подіям і агресивним діям націонал-патріотичних організацій актуалізується саме їхня політична позиція. Мимоволі всі беремо участь у цьому піарі. Нагадаю, через рік вибори. Буде ще не один привід націоналістам скористатися нагодою, показати себе, щоб позиціонуватися як реальна політична сила в Україні... Я думаю, що перевірка підтвердить, що порушень, суттєвих порушень в позиції «Інтера» немає.

​Стосовно ситуації навколо Сергія Льовочкіна, то на сьогодні чимало персон в політиці намагаються заробити дешеве ім’я. Як у боксі, щоб трішки підтягнути себе, потрібно замахнутися на відому людину. Це суто інформаційна технологія. Подібні репутаційні удари – це класика. Спроби замазати, дискредитувати.

– Пане Костинський, що сьогодні вирішила Нацрада з приводу телеканалу «Інтер»?

Внесено проект рішення про проведення позапланової перевірки, щоб з’ясувати, чи є порушення закону про телебачення і радіомовлення та закону про інформацію.

​Сергій Костинський: Було внесено проект рішення про проведення позапланової перевірки, щоб з’ясувати, чи дійсно у цих висловах є порушення закону про телебачення і радіомовлення та закону про інформацію.

Є ознаки порушення і розпалювання ворожнечі у цих словах. За результатами перевірки зможемо або підтвердити ці порушення, або спростувати. Ми як регулятор сьогодні утримуємося від жодних емоцій, будемо діяти зважено, в рамках законодавства. Хоча як громадянин України точно можу сказати, що мене обурила взагалі така постановка питання.

Телеканал «Інтер», не зважаючи на те, що була дуже шалена громадська реакція, шалене обговорення, температура дискусії була занадто високою, плюс Нацрада зробила заяву, в якій звернулася і до телеканалу «Інтер»: будь ласка, враховуйте професійні, етичні стандарти, не розколюйте суспільство – все це було проігноровано.

Навіть під час сьогоднішнього засідання представників телеканалу не було. Хоча, до речі, щоб ухвалити рішення про перевірку, присутність мовника не потрібна. Ми діяли відповідно до результатів моніторингу, до звернень з вимогою перевірки – нам написали громадяни, СБУ, Галицька партія... Не пам’ятаю її повної назви.

Нацрада не має права забирати ліцензію, як це робить суд. Спочатку – попередження, потім штрафні санкції, якщо ж мовник продовжує порушувати закон, тоді має право звернутися до суду щодо анулювання ліцензії

Нацрада не має права забирати ліцензію, як це робить суд. Якщо є систематичні порушення закону, якщо по одній і тій же справі телеканал або радіостанція, або провайдер порушує закон, то спочатку застосовується санкція – попередження, потім штрафні санкції, якщо ж мовник продовжує порушувати закон, тоді має право звернутися до суду щодо анулювання ліцензії.

Телеканал «Інтер» застосував юридично вивірену формулу, яка дозволила сказати те, що хотілося сказати, але водночас забезпечити собі певні позиції, які дозволять якісно захищатися під час засідання Нацради або суду, якщо Нацрада визнає, що є порушення закону, і застосує санкцію попередження.

Ведучий концерту сказав: ми проти, щоб вулиці українських міст називалися іменами фашистських злочинців. Не сказали, яких саме осіб мають на увазі. Це можна трактувати, у тому числі проти, що вони взагалі проти. Я думаю, що це буде захист, якого дотримуватиметься «Інтер». Ця провокація була зроблена, щоб заявити про політичну позицію. У цьому випадку телеканал просто став інструментом політичної маніпуляції, яка мобілізувала частину електорату, який дивиться «Інтер».

– Пане Кравченко, на сьогодні ви продовжуєте свою акцію щодо телеканалу «Інтер», його співвласника Сергія Льовочкіна?

Назарій Кравченко: Я буду дуже вдячний, якщо представники Нацради дійсно будуть контролювати цю справу і реагуватимуть. Не активісти залишатимуть навчання, роботу і виходитимуть на пікети, показуватимуть, що це дійсно проблема.

Давайте подивимося на події, які відбувалися нещодавно. Напад на активіста Стерненка в Одесі – під будинком вистрілили в потилицю. Добре, що він вижив і затримав нападника. На «кіборга» Дмитра Вербича нападає п’ять злодіїв, один з яких точно з Росії, б’ють його ножем, молотком, заливають газовим балоном і тікають. І також на 9 травня бачимо цю заяву...

Вулиці у нас перейменовані на честь героїв України і хлопців, які загинули за Україну у війні з Росією. Якщо вони вважають цих людей не Героями, а фашистами, то повинні реагувати СБУ, Нацрада й інші органи

Ми робили мирний пікет під «Інтером» з надією, що вони змінять свою редакційну політику, відреагують, не поставлять цей ганебний вислів в ефір. Вулиці у нас перейменовані на честь героїв України і хлопців, які загинули за Україну у війні з Росією. Якщо вони вважають цих людей не Героями, а фашистами, то на це повинні реагувати СБУ, Нацрада й інші компетентні органи.

Маю надію як громадянин України, як учасник бойових дій, що Нацрада подасть до суду на телеканал «Інтер», щоб позбавити їх ліцензії. Маю надію, що компетентні органи слідкуватимуть за тим, щоб таких образ не було в ефірі, щоб ми не плутали свободу слова з ворожою пропагандою.

Це вже не вперше така ситуація. У 2014-у на каналі працювала громадянка Росії, яка образила українців. Теж були пікети, були обурені. Якщо «Інтер» не змінить свою редакційну політику, він повинен бути без ліцензії, він не повинен працювати.

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