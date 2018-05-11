«Інтеру» загрожує попередження через «ознаки розпалювання ворожнечі» – представник Нацради

У висловлюваннях, які прозвучали на концерті «Перемога. Одна на всіх» на телеканалі «Інтері» 9 травня, є ознаки порушення законів, і каналу загрожує попередження. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Є ознаки порушення, є ознаки розпалювання ворожнечі в цих словах. І за результатами перевірки ми зможемо або підтвердити, або спростувати це», – сказав Сергій Костинський.

Він нагадав, що раніше Нацрада звернулася із заявою, в тому числі і до телеканалу «Інтер», з проханням враховувати професійні й етичні стандарти і не розколювати суспільство, але канал це прохання проігнорував.

При цьому Костинський вважає, що телеканал «Інтер» «застосував юридично вивірену формулу, яка дозволить йому якісно захищатися».

«Вони сказали те, що хотілося сказати, але водночас забезпечили собі позиції, які дозволять якісно захищатися під час засідання Нацради або під час суду, якщо Нацрада визнає, що є порушення закону… Ведучі сказали, що вони проти того, щоб вулиці українських міст називалися іменами «фашистських злочинців», але вони не назвали конкретних осіб», – пояснив Сергій Костинський.

Посадовець також пояснив, що Нацрада спочатку застосовує попередження, після цього можливі штрафні санкції, якщо ж канал й надалі порушує закон, то тільки після цього регулятор може звернутися до суду щодо позбавлення мовника ліцензії.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» після моніторингу ефіру за 9 травня.

Як повідомляє прес-служба регулятора, в численних листах до Нацради, зокрема, у зверненні департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, у скаргах громадян, а також у заяві однієї з політичних партій йдеться про те, що зміст передачі телеканалу «Інтер», а саме концерту «Перемога. Одна на всіх», «принижує гідність громадян країни, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави».

9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» у Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Пікетувальники обклеїли будівлю телеканалу наліпками з написами «Інтер» буде наш» і «Зробимо «Інтер» українським». Біля будівлі запалювали димові шашки.

​Обурення протестувальників викликав концерт до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, показаний телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Пізніше пікетувальники перемістилися до будинку, де живе один із власників «Інтера» Сергій Льовочкін.

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