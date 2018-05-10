В ОБСЄ заступилися за «Інтер»

Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликає українську владу розслідувати напад на телеканал «Інтер» 9 травня.

«Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі «Інтер» у Києві. Пошкодженню і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство ніколи не буває прийнятним. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів», – йдеться в повідомленні представництва ОБСЄ зі свободи ЗМІ у Twitter.

9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» у Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Пікетувальники обклеїли будівлю телеканалу наліпками з написами «Інтер» буде наш» і «Зробимо «Інтер» українським». Біля будівлі запалювали димові шашки.

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Обурення протестувальників викликав концерт до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, показаний телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

10 травня націоналісти поїхали пікетувати помешкання одного з власників «Інтера» Сергія Льовочкіна під Києвом. Там сталися сутички.