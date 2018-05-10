Під час сутичок біля будинку Льовочкіна постраждав журналіст – поліція

Журналіст постраждав під час сутичок біля будинку, який, за даними активістів, належить народному депутату, співвласнику телеканалу «Інтер» Сергію Льовочкіну. Про це Радіо Свобода повідомив речник Національної поліції Київської області Микола Жукович.

«Один із представників отримав тілесні ушкодження, зараз він надає пояснення і пише відповідну заяву до поліції. Ми його опитуємо», – сказав він.

Жукович сказав, що йому наразі невідомо, чи зверталися власники будинку до поліціїчерез присутність активістів біля помешкання.

Він додав, що на місці події перебувають правоохоронці.

Сьогодні біля будинку Сергія Льовочкіна під Києвом сталися сутички між представниками націоналістичних організацій та поліцією.

Протестувальники анонсували поїздку до будинку Льовочкіна після акції біля «Інтера». 9 травня в ефірі телеканалу показали концерт до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Пікетувальники назвали такі заяви «черговим кроком до розколу України».

7 травня у мережі інтернет з’явилися уривки записаного концерту «Інтера» до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, що викликали критику користувачів інтернету.

Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала припинити спроби розколювати країну.

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля».