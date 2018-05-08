Нацрада після оприлюднення ролика «Інтера» закликає припинити спроби розколювати країну

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає припинити спроби розколювати країну після оприлюднення телеканалом «Інтер» ролика, змонтованого із концерту до Дня перемоги 9 травня.

«Чергова маніпуляція і танці на ранах суспільства, якими, як правило, є старозавітні концерти на кшталт «голубого огонька» – є ніякою не свободою слова, не точкою зору, а діями, що спрямовані на розкол суспільства, спробою чергової атаки в інформаційній війні, використанням людей як матеріалу для пропаганди, а тим більше – старших людей, чиї життя заслуговують на шану», – йдеться у заяві Нацради.

Регулятор закликав мовників виважено і відповідально ставитися до програмного наповнення, «не розколювати суспільство, убезпечити аудиторію від мови ворожнечі та ненависті, говорити толерантно й з повагою до усіх співгромадян».

Оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал «Інтер», викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій.

Зокрема у вересні 2016 року біля центрального офісу «Інтера» кілька ветеранських організацій розпочали акцію блокування телеканалу. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля». Вони заявили про намір блокувати будівлю до повної зупинки роботи каналу. Невдовзі акції зупинилися.

Того ж місяця на вулиці Щусєва в Києві біля офісу компанії, яка, серед іншого, виробляє програму «Подробиці» для «Інтера», невідомі підпалили шини, потім кинули у приміщення димову шашку, сталася пожежа. Телеканал «Інтер» заявив, що у результаті пожежі повністю згоріла студія програми «Подробиці», а також постраждали деякі співробітники