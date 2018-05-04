«Нехай щастить!» – прикордонники відмовили двом росіянам у в’їзді через «георгіївську стрічку»

Увечері 3 травня співробітники Державної прикордонної служби України в аеропорту Бориспіль відмовили двом громадянам Росії у перетині кордону України. Причиною стала їхня відмова зняти з речей заборонену в Україні символіку, повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

«Нехай щастить! Учора ввечері до аеропорту Бориспіль із Мінська прилетіли двоє молодих людей, чоловік та жінка, громадяни РФ. Обоє прибули з приватною метою, мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки. Але на багажі туристів були прикріплені георгіївські стрічки, які заборонені в Україні. На прохання прикордонників зняти цю символіку громадяни РФ відреагували негативно. В зв’язку з цим прикордонники відмовили даним особам в перетині кордону і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська», – написав Слободян у Facebook.

​Він додав, що «українці раді усім гостям країни, але кожен, хто планує відвідини іншої країни, повинен усвідомлювати, що він повинен поважати її громадян та виконувати її закони».

12 червня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону «георгіївської стрічки» в Україні. У Кодексі про адміністративні правопорушення тепер з’явилася стаття за «виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки». За її носіння або демонстрацію стрічки передбачене покарання – штраф від 850 до 2550 гривень. За повторне порушення протягом року штраф може зрости до 5100 гривень. Також щодо порушника може бути застосований адміністративний арешт на 15 діб.

До початку 2000-х років «георгіївська стрічка» не була ключовим символом відзначення перемоги СРСР разом із союзниками над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Її роль зросла понад 10 років тому, коли російська влада на чолі з Володимиром Путіним стали використовувати цей символ на противагу червоному прапору, яка асоціювалася з комуністичним минулим. З 2014 року «георгіївську стрічку» використовують також підтримувані Росією бойовики на Донбасі.