«Бессмертный полк» в Україні: запис на акцію через гарячу лінію СБУ

Російську пропагандистську акцію «Бессмертный полк» у 2018 році, як і раніше, планують провести в Україні. Та цього року підхід до підготовки дещо відрізняється. Перше, що кидається в око – мінімальна активність організаторів у соціальних мережах.

Минулого року підготовку до маршу «Бессмертного полка» почали заздалегідь. У мережі «Вконтакте», на той момент ще не заблокованій указом президента України Петра Порошенка, були створені групи для майже кожного обласного центру та великого міста України: «Бессмертный полк – Суми», «Бессмертный полк – Херсон» тощо.

Дослідивши ці групи, видання «Реальна газета» з’ясувало, що більшість з них створені одночасно (1 вересня 2014), ідентичні аватарки завантажені в один день (26 травня 2016-го). Адміністрував їх член Громадської палати міста Москви, який мав стосунок до антиукраїнського пропагандистського ресурсу «ANNA-News», а у 2014 році позував з нашивкою угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним.

​Також видання дослідило сайти, присвячені акції «Бессмертный полк» в Україні. Їх було аж три, та головний, на який найчастіше посилалися у соцмережах, і через який координувалися марші, був зареєстрований у Москві. Цього року підготовка до маршу виглядає дещо абсурдною.

У соцмережах Україну облишили у спокої?

Плани провести ходу «Бессмертного полка» нікуди не поділися, та пошук у соцмережах дає дивні результати. У «Вконтакте» частини груп, на які посилалася минулого року «Реальна газета», вже не існує, а решта перебувають в анабіозі. Останні публікації у більшості ще існуючих груп датовані травнем 2017-го – це фото- та відеозвіти про минулорічну акцію.

Це зрозуміло, з огляду на заборону російських соцмереж в Україні. Вкладати гроші у розвиток локальних сторінок кремлівські пропагандисти, вочевидь, вважають неефективним. Хоча подекуди життя жевріє. Наприклад, у групі «Бессмертный полк – Киев!» регулярно закликають фінансувати угруповання, що діють на окупованій частині Донбасу.

Та головна спільнота – «Бессмертный полк Украины» – функціонує за призначенням. На ній зазначено, що це «Офіційна сторінка народного руху України». У спільноті понад 2,3 тисячі учасників, та серед них лише близько 400 у профілях зазначили, що вони з України. Більшість же – з Росії.

Показники виглядають смішними, у порівнянні з офіційними групами «Бессмертного полка» в Росії. Стара група, створена у російському Томську ще до того, як акцію взяла на озброєння кремлівська пропаганда, налічує 53 тисячі учасників, а теперішня офіційна група, – понад 144 тисячі!

Можна було б очікувати, що із забороною в Україні «Вконтакте» активність організаторів акції перейде до Facebook. Однак і тут група не надто багатолюдна – вона охоплює лише 3 тисячі користувачів (проти 144 тисяч у загальноросійській групі). А пошук серед запланованих подій видає лише одну ходу – у Києві.

Повідомлення з альтернативної реальності

У цих групах в соцмережах переважна більшість посилань – на новини з офіційного сайту «Бессмертный полк Украины». Того, що зареєстрований у Москві.

Сайт виглядає, на перший погляд, як перенесений з паралельної реальності. Наприклад, безпеку «активістам руху «Бессмертный полк Украины» на сайті обіцяє забезпечити… Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ України за часів Януковича, якого СБУ оголосила у розшук за підозрою у скоєнні цілої низки злочинів.

У блоці «Інформаційні партнери» подані ресурси, які так само створюють у свідомості відвідувачів альтернативну реальність. Серед партнерів, зокрема, – YouTube-канал «Антивойна» Вікторії Шилової та канал PolitWera, популярний у прибічників так званої «Новоросії».

Заслуговує згадки ще один партнер «Бессмертного полка Украины» – сайт «Голос правди». За замовчанням він відкривається українською, багато публікацій відверто критикують політику сучасної України, а зареєстрований сайт так само, як і «Бессмертный полк Украины», – у Москві.

А під заголовком «Киян офіційно запросили на акцію «Бессмертный полк» на офіційному сайті оприлюднене звернення за підписом організатора ходи – Олени Бережної. Вона відома, крім іншого, боротьбою проти перейменування київського проспекту Ватутіна на проспект Шухевича.

Запис на акцію – «через гарячу лінію СБУ»

Українці в соцмережах на плани провести ходу реагують по-різному. Майже 800 передруків протягом кількох днів набрав жарт Facebook-користувача Oleg Chelahov. За телефон «всеукраїнської лінії для запису» на акцію «Бессмертный полк» автор видає номер гарячої лінії СБУ для виявлення фактів сепаратизму.

Досить жорстко висловився у Facebook Дмитро Корчинський, політик та громадський діяч, відомий своєю праворадикальною позицією. «Братство» Корчинського відоме, зокрема, блокуванням телеканалів «Інтер» (вересень 2016), «NewsOne» (грудень 2017), ZIK (березень 2018). Цього разу Корчинський закликає: «дев’ятого травня з портретами наших дідів і прадідів з дивізії «Галичина» ми маємо переконати ватників, що їхній полк не такий вже й бєсмєртний».

Тим часом подекуди органи місцевого самоврядування проводять подібні заходи, вимагаючи обов’язкової явки. Зокрема, скандал розгорівся у Полтаві. інтернет-видання «Полтавщина» оприлюднило листа заступника начальника управління освіти міськради Наталії Дорохової стосовно репетиції святкування Дня перемоги. Чиновниця просить директорів шкіл «забезпечити явку учнів, котрі будуть нести портрети».