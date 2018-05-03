(Друкуємо мовою оригіналу)

В оккупированном Донецке – разгар «майских» праздников. После 1 мая – «Дня весны и труда» – следует 9 мая – «День победы». Далее – 11 мая – «День республики», каковой называет себя группировка «ДНР». За 2 недели у дончан будет только 4 выходных. За что дончане любят «советские» праздники? О чем говорит эстетика их празднования? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали дончане, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц и журналист, психолог Евгений Середа.



– Как вы объясняете такой праздничный марафон? И типично ли это для города?

Андрей Каракуц: Действительно, целый ряд праздников в очень короткий промежуток времени. Если брать 1 мая и 9 мая, то это идёт ещё с советских времён, и никаких нововведений нет. Их просто начали отмечать немного иначе. А 11 мая – день так называемого референдума. Это скорее совпадение.

Они не хотят отказываться от мифов, что так называемая «ДНР» была создана благодаря волеизъявлению граждан

В то же время они не хотят отказываться от мифов, что так называемая «ДНР» (поддерживаемая Россией незаконная вооружённая сепаратистская группировка, признанная в Украине террористической < ред.) была создана благодаря волеизъявлению граждан. И такими мерами пытаются сплотить людей. Главная задача состоит в том, чтобы вывести людей на улицы, показать им, что они живут в городе, в котором поддерживают эту оккупационную власть, и что она сохраняет легитимность.

– Получается, у этих праздников есть политическая коннотация. Создаётся картинка массовой поддержки власти сепаратистов. Хотя люди скорее выходят отдыхать, потому что хорошая погода.

У человека, который там находится, нет ощущения, что он совсем покинут

​Андрей Каракуц: Ещё с советских времён было очень правильно сделано. Тогда советская власть пыталась присутствовать во всех сферах жизни человека и пыталась вовлекать людей в разные празднования.

Власти оккупационной администрации пытаются делать те же вещи. Они пытаются постоянно поддерживать контакт с людьми. Они заставляют их вступать в определённые общественные движения, выдают какие-то грамоты. У человека, который там находится, нет ощущения, что он совсем покинут.

Евгений Середа: Я думаю, что до войны отношение было разное, не монолитное. Если ранжировать, то можно говорить о старшем и младшем поколении дончан.

Старшие воспринимали как приятную копию советских празднований, кто-то как жалкую копию. Молодое поколение воспринимало с раздражением, иронией или «пофигизмом». И то, это не говорит, что все старшие или все младшие относятся именно так.

– А можно ли сказать, что жители Донбасса любят советские праздники? Или им всё-таки их навязывают?

Евгений Середа: Эти праздники изначально были навязаны в советское время. Нужно рассматривать в комплексе этой так называемой идентичности или просоветских настроений, которые присутствуют на Донбассе в значительной степени. За этим стоит ностальгия по советским временам, на мой взгляд. Не столько политическая, сколько душевная ностальгия по временам своей молодости. Потому что старшее поколение в основном придерживается подобных взглядов.

Это настроения, на которых сработала российская пропаганда в 2014 году

Эта душевная ностальгия у многих оформляется в идеологические убеждения, позиции и у определённой части местного населения диктует позитивное отношение к этим торжествам, попыткам придать им новое значение. Это настроения, на которых сработала российская пропаганда в 2014 году.

– Приведу цитату с сепаратистского сайта Донецка: «Первого мая жители и гости города Донецка встретили массой положительных эмоций и особыми чувствами. Для дончан этот праздник полон добрых примет и традиций. Это бурное цветение природы, улыбки и радостное настроение…» – и так далее. Андрей, вам не кажется, что это уже не советская эстетика, а даже пародия на неё? Всё настолько преувеличено, старомодно.

Андрей Каракуц: Начинают использовать такие формулировки, которые были свойственны советской пропаганде, даже клише. Скорее всего, это действительно связано с ностальгией, попыткой навязать уже проверенные практики населению, чтобы не придумывать ничего нового. Они используют советскую пропаганду, чтобы решать свои цели.

Если посмотреть, как пропаганда пытается использовать нововведения, стоит вспомнить этот «бессмертный полк». Акцию, которую хотят провести в очередной раз 9 мая в Донецке. В прошлые годы там были сотни-тысячи человек, в этом году анонсировали 50 тысяч человек.

Насколько я знаю, там идут рассылки по школам, высшим учебным заведениям о том, чтобы люди приходили с портретами своих родственников и прошли эти марши.

– В советские времена Донбасс был полем социального эксперимента, где Москва пыталась вырастить идеального советского человека. Вам не кажется, что сейчас там тоже пытаются проводить какие-то эксперименты? И для чего?

Андрей Каракуц: Тут может быть два объяснения. Первое: может, иначе просто не умеют. Второе: действительно, на примере так называемых «ДНР» и «ЛНР» делаются рецепты, которые будут применяться в Российской Федерации. Не секрет, что там закручиваются гайки. Как раз население этих регионов, которое оказалось в блокаде, – та аудитория, на которой можно испытать некоторые практики.

– Мы говорим о советских праздниках с долей иронии и скептицизма. Но может, людям нравится, приятно выходить на такие праздники? Что плохого в праздновании советских праздниках?

Андрей Каракуц: Безусловно, это не негативный феномен, что люди хотят выйти пройтись с определёнными лозунгами. Однако в Советском Союзе и после него навязывалась эта повестка. Нельзя было выйти с какими-то лозунгами или требованиями. Обязательно нужно было восславлять Ленина, труд. Изначально праздник 1 мая был протестный, люди выходили и требовали восьмичасовой рабочий день. В Советском Союзе сделали этот праздник пропагандистским инструментом.

Наша проблема в том, что мы эти советские настроения локализуем в одном месте – на Донбассе. На самом деле их полно везде, в той же Центральной Украине

​Евгений Середа: Если мы считаем, что у нас есть проблемы с просоветскими настроениями, наша проблема в том, что мы эти советские настроения локализуем в одном месте – на Донбассе, будто там их главный очаг. На самом деле их полно везде, в той же Центральной Украине.

Конечно, эти праздники могут способствовать укреплению установок, нежеланию с ними прощаться. С другой стороны, можно отменить праздники, которые имеют к Советскому Союзу то или иное отношение. Но я не считаю, что это изменит образ мышления определённых групп людей подобными инструментами.

– Эти парады, военно-патриотические кружки, конкурсы, кондовая советская риторика в новостях/ Люди действительно в это всё верят и им это нравится?

Андрей Каракуц: Проблема в том, что блокируются все остальные источники информации. Если есть один источник информации, то люди в итоге верят.

Касательно разных кружков – тоже понятно, цель – начать с самого детства внушать определённые мысли, чтобы потом росли граждане с определённым багажом, который очень сложно изменить.

Сейчас основные усилия в этих районах направлены на воспитание молодежи.

Я не совсем верю, что им там это удаётся. Там есть раздражение к местной пропаганде

​Евгений Середа: Я не совсем верю, что им там это удаётся. Там есть раздражение к местной пропаганде, патриотическим духоподъемным вещам. И это еще на фоне всей плохих экономических условий.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)