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1 мая – День труда – в оккупированном Донецке отмечают с размахом. Но есть ли работа в городе, где приходится трудиться тем, кто ее находит? Ведь если в мирное время в большом и экономически развитом Донецке устроиться на работу можно было без проблем в течение двух недель, то теперь дончане вынуждены тратить месяцы на поиски подходящей вакансии. Какие профессии востребованы сегодня? И насколько велик уровень безработицы?

Если анализировать предложения на сайтах объявлений о работе в Донецке, то обращает на себя внимание то, что часто заработная плата указывается как в рублях, так и в гривне. Возможно, связанно это с тем, что работодатели ориентируются на украинский рынок, или просто гривневый эквивалент более соответствует реальному рыночному курсу валют. Особенно это актуально с введением нового пакета санкций против российских компаний и олигархов, который вызвал скачек курса мировых валют по отношению к российскому рублю.

Первые две вакансии, которые предлагает сайт «мойдонецк.рф» (сайт появился уже в неподконтрольном украинским властям городе – ред.), относятся к рабочим специальностям – «формовщик тротуарной плитки» и «слесарь – водитель по ремонту авто и строительной техники». Заработная плата по обеим вакансиям – 10000 рублей. По местному курсу – около 5000 гривен.

Если сравнивать с аналогичными вакансиями в Харькове, то зарплата слесаря меньше более чем в 2 раза. Там за такую работу можно получать от 12000 гривен.

Если анализировать предложения в общем, то больше всего вакансий значится в разделе «Розничная торговля и продажи». Зарплаты в этой сфере – на уровне 6-8 тысяч рублей (3-4 тысячи гривен).

А вот вакансии с зарплатами больше 20000 рублей относятся к предложениям работы на территории России или аннексированного Крыма, последние чаще касаются работ в туристический сезон.

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В социальных сетях обращает на себя внимание распространенность предложений работы в Call-центрах для молодежи. Зарплаты там – от 5 тысяч рублей, но работодатель обещает выплаты процентов от продаж.

А вот в Донецком «центре занятости» сразу на входе расположен стенд с призывом влиться в ряды «армии» группировки «ДНР».

Стенды со специальностями классифицированы: рабочие профессии, социальные, медицинские, вакансии для специалистов и другие.

Судя по этим спискам, наиболее востребованными должностями в Донецке являются: акушерки, медсёстры, врачи, бухгалтеры, водители, воспитатели, дворники, инженеры и каменщики. Много вакансий кровельщиков, маляров, научных сотрудников и преподавателей.

В целом спектр вакансий на рынке труда в Донецке широкий. Но в подавляющем большинстве – предложения по оплате труда очень низкие как для крупного города и совершенно не соответствуют уровню в соседних украинских областных центрах, таких как Харьков или Днепр.​

Более-менее высокий зароботок предлагают на работах, связанных с выездом на заработки на территорию России, Крыма или же ЕС.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)