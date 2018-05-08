СБУ заявляє, що запобігла провокаціям російських спецслужб до 9 травня

Співробітники Служби безпеки виявили та запобігли спробі Росії здійснити провокації до 9 травня через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте», повідомляє 8 травня прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби виявили двох мешканців Київської та Сумської областей, які адміністрували антиукраїнські спільноти у соцмережі «ВКонтакте». Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір бажаючих за гроші взяти участь у так званому «Марші Безсмертного полку» у різних містах країни», – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, на початку травня значно активізувалася пропагандистська діяльність представників так званого «Міністерства інформації ДНР».

«Його працівники розсилають «методички» власникам антиукраїнських спільнот у соцмережах для проведення масової агітації в інтересах Кремля та терористичних організацій «Д/ЛНР», – вказують у СБУ.

Як ідеться в повідомленні, співробітники СБУ заблокували у соцмережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах Росії.

«Безсмертний полк» – акція, задекларованою метою якої є вшанування учасників Другої світової війни. Вона розпочиналася понад 10 років як громадська ініціатива людей, що справді мали серед родичів ветеранів тієї війни, але в сучасній Росії перетворилася на елемент пропаганди, так само, як і використання «георгіївської стрічки», яка до початку 2000-х років не була ключовим символом відзначення перемоги СРСР разом із союзниками над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні.

Її роль також зросла понад 10 років тому, коли російська влада на чолі з Володимиром Путіним стали використовувати цей символ на противагу червоному прапору, який асоціювався з комуністичним минулим. З 2014 року «георгіївську стрічку» використовують також підтримувані Росією бойовики на Донбасі.

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