Фрагмент концерту «Інтера» до 9 травня збурив інтернет через «фашистів»

Оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал «Інтер», викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

«Вісім мільйонів українців загинули від рук фашистських загарбників. Це наша історія. Це наша генетична пам’ять», – каже на оприлюдненому уривку ведуча Анастасія Даугуле.

«І сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників», – відповідає інший ведучий, Андрій Доманський.

«І нехай нам деколи здається, що все проти нас, що ми чужі в своїй країні, але це не так. Нас – багато, нас – сотні в цій залі і мільйони перед екранами телевізорів… Це ми 9 травня приносимо квіти до вічного вогню, це ми щороку відновлюємо пам’ятники воїнам, які загинули у війні з фашизмом», – кажуть далі ведучі.

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій.

Зокрема у вересні 2016 року біля центрального офісу «Інтера» кілька ветеранських організацій розпочали акцію блокування телеканалу. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля». Вони заявили про намір блокувати будівлю до повної зупинки роботи каналу. Невдовзі акції зупинилися.

Того ж місяця на вулиці Щусєва в Києві біля офісу компанії, яка, серед іншого, виробляє програму «Подробиці» для «Інтера», невідомі підпалили шини, потім кинули у приміщення димову шашку, сталася пожежа. Телеканал «Інтер» заявив, що у результаті пожежі повністю згоріла студія програми «Подробиці», а також постраждали деякі співробітники.