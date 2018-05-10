Сутички під будинком Льовочкіна біля Києва – трансляція з місця подій

Біля будинку народного депутата, співвласника телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна під Києвом відбуваються сутички між представниками націоналістичних організацій та поліцією.

За словами кореспондета Радіо Свобода, на місці подій перебуває біля 100 людей.

Протестувальники анонсували поїздку до будинку Льовочкіна після акції біля «Інтера». 9 травня в ефірі телеканалу показали концерт до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Пікетувальники назвали такі заяви «черговим кроком до розколу України».

7 травня у мережі інтернет з’явилися уривки записаного концерту «Інтера» до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, що викликали критику користувачів інтернету.

Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала припинити спроби розколювати країну.

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля».