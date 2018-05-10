З-під «Інтера» до Льовочкіна – відео конфлікту з місця подій

Біля будинку народного депутата, співвласника телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна під Києвом відбуваються сутички між представниками націоналістичних організацій та поліцією. За словами кореспондета Радіо Свобода, на місці подій перебуває біля 100 людей. Протестувальники анонсували поїздку до будинку Льовочкіна після акції біля «Інтера». 9 травня в ефірі телеканалу показали концерт до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців». Пікетувальники назвали такі заяви «черговим кроком до розколу України».