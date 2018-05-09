«Інтер» блокують із закликом «стати українським» – трансляція

Будівлю телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві 9 травня блокують активісти партії «Національний корпус» і Національних дружин, протестуючи проти українофобської, на їхню думку, позиції телеканалу.

Поліція повідомляє, що на акції присутні близько 200-300 людей, акція відбувається спокійно.

Представники телеканалу до мітингувальників не виходили, будівля зачинена.

Під будівлею біля входу встановлені агітаційні намети «Нацкорпусу». Учасники акції також розмалювали в синьо-жовті кольори логотип телеканалу «Інтер», встановлений біля входу, а також обклеїли фасад будівлі листівками з текстом «Інтер», стань українським» і «Інтер» буде наш».

Порядок охороняють співробітники поліції.

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Учасники мітингу протестують через оприлюднені раніше уривки з концерту «Інтера» до 9 травня, який мають показати сьогодні ввечері.

7 травня у мережі інтернет з’явилися уривки з цього концерту. Вони викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала припинити спроби розколювати країну.

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля».