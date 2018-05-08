«Де ж ти, СБУ»: скандал довкола каналу «Інтер» набирає обертів

У соцмережах 7 травня з’явилося відео начебто уривку з концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал «Інтер». Уривок викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

«Вісім мільйонів українців загинули від рук фашистських загарбників. Це наша історія. Це наша генетична пам’ять», – каже на оприлюдненому відео ведуча Анастасія Даугуле.

«І сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників», – відповідає інший ведучий, Андрій Доманський.

Деякі коментатори вважають, що ведучі й телеканал повинні нести відповідальність за, як пишуть, «ворожу пропаганду».

Хтось вбачає в цьому змову у владних кабінетах.

Інші ж вимагають позбавити «Інтер» ліцензії на мовлення.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандал у соцмережах і закликала телеканал припинити спроби розколювати країну.

Не всім сподобалась позиція Нацради. Наприклад, народному депутатові Михайлу Добкіну.

Радіо Свобода надіслало телеканалу «Інтер» запит із проханням пояснити ситуацію і очікує на відповідь.

Телеканал «Інтер» уже неодноразово потрапляв у скандали. У жовтні 2017 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначала позапланову перевірку телеканалу через показані там передачі за участю 12-річної дівчинки із Львівщини, яка стала мамою. Раніше «Інтер» публічно виступав проти мовних квот. А у лютому і вересні 2016 року офіс телеканалу ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій, які називали канал «агентом Кремля».

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