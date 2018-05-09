Поліція забезпечує правопорядок на акції біля телеканалу «Інтер» – Крищенко

Поліція Києва забезпечує правопорядок на акції біля телеканалу «Інтер», повідомив начальник головного управління Національної поліції в столиці Андрій Крищенко.

Правоохоронці розповіли, що біля телеканалу проходить акція «Національного корпусу», до якої долучилися близько 70 людей.

«Поліція охороняє громадський порядок і своєю присутністю забезпечує охорону від радикальних і провокативних дій. Правоохоронці реагуватимуть на будь-які порушення та діятимуть відповідно до чинного законодавства», – зазначив Крищенко.

Читайте також: «Де ж ти, СБУ»: скандал довкола каналу «Інтер» набирає обертів

7 травня у мережі інтернет з’явилися уривки концерту до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, який покаже телеканал «Інтер». Вони викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала припинити спроби розколювати країну.

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій.

Зокрема у вересні 2016 року біля центрального офісу «Інтера» кілька ветеранських організацій розпочали акцію блокування телеканалу. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля». Вони заявили про намір блокувати будівлю до повної зупинки роботи каналу. Невдовзі акції зупинилися.

Того ж місяця на вулиці Щусєва в Києві біля офісу компанії, яка, серед іншого, виробляє програму «Подробиці» для «Інтера», невідомі підпалили шини, потім кинули у приміщення димову шашку, сталася пожежа. Телеканал «Інтер» заявив, що у результаті пожежі повністю згоріла студія програми «Подробиці», а також постраждали деякі співробітники.