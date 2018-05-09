У «Нацкорпусі» вирішили пікетувати будинок Льовочкіна через заяви про «фашистів» на «Інтері»

Представники «Національного корпусу» і «Національних дружин» обіцяють 10 травня поїхати до помешкання одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна.

Активісти, які від ранку 9 травня блокували будівлю «Інтера» в Києві, назвали Льовочкіна «замовником» концерту до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, показаного телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Пікетувальники назвали такі заяви «черговим кроком до розколу України».

«Ми не воюємо з порожніми стінами, ми не воюємо з тими, хто прийшов сюди, у тому числі підтримувати правопорядок… Ми не створюємо картинки, але будемо бити по замовниках цього цирку... Закликаємо всіх прийти і навідатися в гості до головного замовника цієї провокації, результатом якої стало спаплюження честі людей, яких кремлівські шавки назвали фашистами», – сказав речник «Нацкорпусу» Олександр Алфьоров.

Льовочкін цю заяву наразі не коментував. Раніше він написав у Twitter: «Українським радикалам пора зрозуміти, що без демократії, свободи, плюралізму ідей і верховенства права неможлива успішна, сучасна і по-справжньому незалежна Україна».

На сайті «Інтера» також немає заяви щодо протестів, представники телеканалу раніше відмовилися коментувати ситуацію на прохання Радіо Свобода. Водночас на новинному сайті «Інтера» «Подробности» вказано, що роботу телеканалу «намагалися заблокувати радикали», які «конкретних вимог» не висували.

7 травня у мережі інтернет з’явилися уривки записаного концерту «Інтера» до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, що викликали критику користувачів інтернету.

Після цього Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала припинити спроби розколювати країну.

У лютому і у вересні 2016 року офіс телеканалу «Інтер» ставав об’єктом блокування й навіть нападів представників радикальних організацій. Учасники заходу називали «Інтер» «агентом Кремля».