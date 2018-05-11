Концертом по мізках. Письменник Андрій Курков про телеканал «Інтер» та війну

(Рубрика «Точка зору»)

Концертом по мізках

За останні кілька днів телеканал «Інтер» прославився двічі, використовуючи один і той же привід. Спочатку був допущений злив інформації про слова телеведучого з приводу недопущення перейменування вулиць і площ на честь «фашистів і вбивць», після чого ці ж слова прозвучали в самому телеконцерті до дня радянської перемоги 9 травня.

Злив інформації був схожий на замірювання температури: закипить українське суспільство чи не закипить. Мабуть, реакція «Інтеру» здалася слабенькою, якщо не сказати – маргінальною. Швидко відреагували в основному тільки активісти фейсбуку, який не є ані прокуратурою, ані яким-небудь іншим важливим державним органом.

Так, брати Капранови відразу написали в фейсбуці: «Інтер оголосив нам війну!». Але «Інтеру» на думки, висловлені у фейсбуці, наплювати. На державному рівні реакції не було, політичні лідери загадково промовчали. І тоді вже увечері 9-го прогриміли ці ж вбивчі фрази на всю країну, після чого представники телеканалу з гордістю повідомили: «Ми побили всі рекорди! Наш концерт дивилися понад 7 мільйонів!» Тобто 7 мільйонів телеглядачів «Інтера», більшість з яких напевно є давніми телеглядачами каналу, отримали потужний сигнал про те, що ситуація в країні змінюється і скоро все буде «по-старому»!

Думаєте, цей скандал потрібен був «Інтеру» для високих рейтингів? Навряд чи! Та й навряд чи вони цю ситуацію розглядають, як скандал. Звичайна близько-політична діяльність політично заангажованого каналу з конкретною метою, яку можна сьогодні вважати досягнутою. Мета, як мені здається, була дуже конкретною і добре продуманою: переформатування проросійського електорату. Тема регіонального і мовного протиставлення електоратів вже відійшла в минуле.

Крім усього іншого, регулярні телерепортажі з ліній зіткнень на Донбасі, де захисники України розповідають журналістам про ситуацію на фронті і російською, і українською, зробили «мовний маркер» менш актуальним. Тому проросійським політикам, чиїм рупором і є «Інтер», потрібно було шукати іншу систему «маркування», інше протиставлення. І вони його знайшли і перший раз «обкатали» якраз у цьому телеконцерті. Тепер, а я маю на увазі перед парламентськими виборами 2019 року, «правильний» електорат буде виступати за «правильних героїв» і проти «фашистів» і вулиць-портретів «фашистів», а значить і «за мир» і проти війни на Донбасі.

Нова війна набагато більш технологічна

В принципі, дуже логічна формула, яка допоможе зібрати воєдино і ностальгуючих за СРСР, і тих, хто «за мир і проти війни». Реакцією на цей концерт вже стали пікети телеканалу «Інтер» і пляшка з коктейлем Молотова, які теж дуже активно висвітлювалися «Інтером». Тобто і реакція правих сил стала корисним інструментом для телеканалу. Ця реакція тільки доводить, що «Інтер» дійсно стоїть на передньому краї боротьби за прекрасне і правильне минуле, від якого, наплювавши на думку більшості або просто великої частини українських громадян, відмовляються нинішні «апологети фашизму».

Нова війна справді почалася. Капранови мають рацію. Тільки ця війна набагато більш технологічна, ніж багато хто думає. Це не думка «ватників» або «сепаратистів». Це політичні технології формування активної та масової електоральної бази. І чим вище у відповідь на концерт «Інтера» будуть підніматися портрети Бандери і Шухевича, тим більше ці портрети будуть інструменталізовані телеканалом.

Неголосно і мляво, наче без особливого бажання, Нацрада з питань радіо і телебачення оголосила про перевірку телеканалу. За результатами цієї перевірки можна буде судити і про приблизний результат майбутніх місцевих і парламентських виборів. Ось такий концерт нам подарували. Тепер будемо стежити за його відлунням!

Андрій Курков – письменник, журналіст, кіносценарист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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