Концерт на «Інтері» – реакція глядачів і Нацради

Національна рада з питань телерадіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» після моніторингу ефіру за 9 травня. Як повідомляє прес-служба регулятора, надійшли численні листи до Нацради, зокрема, звернення департаменту СБУ, скарги громадян, а також заява однієї з партій. Йдеться про те, що зміст передачі каналу «Інтер», а саме концерту «Перемога. Одна на всіх», «принижує гідність громадян країни, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави». Під час цього концерту ведучий Андрій Доманський заявив зокрема: «…не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно несли під час смолоскипової ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників». 9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» у Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Потім вони «навідалися в гості» до співвласника телеканалу «Інтер», депутата «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Ситуацію, яка склалася навколо телеканалу, у програмі «Ваша Свобода» обговорювали член Нацради із питань телерадіомовлення Сергій Костинський, політолог, директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв та перший заступник голови партії «Національний корпус» Назарій Кравченко.
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