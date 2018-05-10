Радіо Свобода Daily: активісти анонсували похід «у гості» до Льовочкіна через заяви про «фашистів» на «Інтері»

9 травня в Україні

Як і обіцяли, розпочнемо цей огляд з того, як пройшло 9 травня в Україні. День перемоги в містах минув напрочуд мирно, попри те, що акція із проросійським забарвленням «Безсмертний полк» (яка, за твердженням СБУ, і організована Росією) таки була влаштована у багатьох містах, включно зі столицею.

Ще 8 травня о 23:01 за київським часом відбулась акція «Перша хвилина миру». Перші особи держави, священство та військовослужбовці вшанували пам’ять загиблих і урочисто запалили «Вогонь слави».

​Тепер детальніше:

– ​В Києві поліцейські затримали чоловіка з рушницею, як потім з’ясувалося, гвинтівка виявилася бутафорською.

– В Одесі п’ять людей затримали, зокрема за вигуки «Слава Путіну».

– ​У Дніпрі члени забороненого «Союзу радянських офіцерів» принесли чорну зірку. А на активіста через «опудало сепаратиста», на яке була прикріплена «георгіївська стрічка», поліція склала протокол.

– ​У Львові 80-річного чоловіка поліція затримала за те, що він прийшов у футболці із символікою СРСР.

– В окупованому Донецьку на акції «Безсмертний полк» несли, зокрема, таблички із фото «Гіві» та «Мотороли».

«В гості» до Львочкіна через «фашистів» на «Інтері»

Представники «Національного корпусу» і «Національних дружин» обіцяють 10 травня поїхати до помешкання одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна.​ 9 травня активісти блокували будівлю «Інтера» в Києві, назвали Льовочкіна «замовником» концерту до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, показаного телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».​

Крім того:

– З України видворили спеціальних кореспондентів російських «Першого каналу» та телеканалу «Росія». За версією СБУ, вони прибули до Києва «для підготовки тенденційних сюжетів»

– Секретар РНБО Олександр Турчинов просить СБУ внести в санкційний список ЗМІ, які транслювали «парад» у Донецьку

10-й штат США визнав Голодомор

Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам’яті жертв Голодомору в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр. Канзас став 10-м штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, додають українські дипломати.

Тепер кілька важливих міжнародних подій:

Москва провела «безпрецедентну, координовану кіберкампанію» проти державної системи голосування у США, йдеться у звіті сенатського комітету з розвідки.

У США анонсують санкції щодо військових структур Росії та інших країн.

КНДР звільнила трьох американців. Вони повернулися додому разом із державним секретарем Майком Помпео, який був із візитом у Пхеньяні.

Іранські депутати спалили американський прапор у парламенті у відповідь на вихід США з ядерної угоди та повернення санкцій проти Ірану.

Доля радянських полонених після війни

У той час, як влада Росії з усім завзяттям кинулася святкувати радянську перемогу над нацистською Німеччиною і згадувати про 25 мільйонів, за оцінками, радянських громадян, загиблих у Другій світовій війні, російський історик Костянтин Богуславський продовжував працювати над висвітленням долі радянських військовополонених, «полишених напризволяще» своєю країною.

Бранки таборів смерті

Що довелося пережити у німецьких концтаборах, Радіо Свобода розповіли колишні бранки таборів смерті Анна Данилова, Анастасія Гулей і Ганна Стрижкова.

Вижила в Освенцимі

І на завершення – історія колишньої ув’язненої Анастасії Гулей.

Вона побувала в таборах смерті «Аушвіц» і «Берген-Бельзен» і вижила. Українка Анастасія Гулей потрапила до концтабору в польському місті Освенцимі, коли їй було 17 років. Відтоді, каже, втратила все – залишився тільки витатуйований номер 61369. Це тавро для бранки нацистського концтабору є символом особистої перемоги над нацизмом. Бо вижила. Про те, як залишилася живою і що бачила, Анастасія Гулей розповіла Радіо Свобода.

Цінуйте життя!

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